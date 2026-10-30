எண்ணெய் வித்துக்கள் சாகுபடி பணியில் விவசாயிகள் 'சுறுசுறு'
எண்ணெய் வித்துக்கள் சாகுபடி பணியில் விவசாயிகள் 'சுறுசுறு'
UPDATED : அக் 29, 2026 06:56 AM
ADDED : அக் 29, 2026 03:29 AM
கரூர்: கரூர் மாவட்டத்தில், மானாவாரி நிலங்களில் எண்ணெய் வித்-துக்கள் சாகுபடி தொடங்கியுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் புயல் சின்னம் காரணமாக, கரூர் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக, பரவலாக மழை பெய்துள்-ளது. குறிப்பாக, மானாவாரி நிலங்கள் அதிகம் உள்ள க.பரமத்தி, கடவூர், தான்தோன்றிமலை, கிருஷ்ணராயபுரம் வட்டாரங்களில் நல்ல மழை பெய்துள்ளது.அதன் மூலம், நிலத்தடி நீர் மற்றும் விவசாய கிணறுகளில் தண்ணீர் இருப்பு அதிகரித்துள்ளது. சில குளம் மற்றும்
குட்டைகளிலும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால், மானாவாரி நிலங்களில் எண்ணெய் வித்து பயிர்களான நிலக்கடலை, எள், ஆமணக்கு சாகுபடிகளை விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியுடன் தொடங்கி-யுள்ளனர்.
மறுபுறம் மேட்டூர் அணை மற்றும் அமராவதி அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால், அரவக்குறிச்சி, கரூர், குளித்-தலை, கிருஷ்ணராயபுரம் வட்டாரங்களில் சம்பா சாகுபடியில், நெல் நாற்று பணிகளும் தொடங்கியுள்ளன.
முதல் கட்டமாக, விவசாயிகள் தழை சத்துக்காக நிலத்தில், கடந்த ஆக., மாத தொடக்கத்தில் பயிரிட்ட, அவுரி செடியை நிலத்தில் டிராக்டர்கள் மற்றும் மாடுகள் மூலம், உழவு செய்யும் பணிகளும் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.
குறிப்பாக, சோளம் அறுவடை முடிந்த நிலையில், நெல் சாகுப-டிக்காக அமராவதி ஆற்று பகுதிகளில் ஆந்திரா பொன்னி, ஐ.ஆர். 20 நெல் ரக நாற்று நடும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.