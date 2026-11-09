/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/எல் நினோ தாக்கம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
ADDED : நவ 06, 2026 05:55 AM
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அடுத்த காவல்காரன்பட்டியில், தோகைமலை வட்டார வேளாண்மை உதவி
இயக்குனர் கவிதா தலைமையில், விவசாயிகள் பங்கேற்ற கூட்டம் நடந்தது.
பொள்ளாச்சி தனியார் வேளாண்மை கல்லுாரி மாணவர்கள், கிராம தங்கல்
திட்டத்தின் கீழ் பங்கேற்றனர்.
அப்போது அவர்கள்,
விவசாயிகளுக்கு எல் நினோ காலநிலை மாற்றம் மற்றும் அதன் தாக்கங்கள்
குறித்து செயல்விளக்கம் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். எல்
நினோவால் ஏற்படக்கூடிய மழைப்பொழிவு மாற்றம், வெப்பநிலை
அதிகரிப்பு, வறட்சி மற்றும் விவசாயத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து
எளிய முறையில் எடுத்துரைத்தனர். இதில், விவசாயிகள் தங்களது
சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டனர். மேலும் இக்கூட்டத்தில்,
இயற்கை இடுபொருட்கள் தயாரிப்பு குறித்த பயிற்சி நடந்தது.