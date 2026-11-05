இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்த விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

ADDED : நவ 04, 2026 07:17 AM
கரூர்:பூச்சிக்கொல்லி
மருந்தின் அளவை கட்டுக்குள் வைத்து, இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்த
வேண்டும் என, கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தோட்டக்கலைதுறை
பயிர்களான வாழை, முருங்கை, மரவள்ளி மற்றும் காய்கறி பயிர்களான
கத்தரி, வெண்டை, மிளகாய், கொடிவகை காய்கறி பயிர்கள்
பயிரிடப்படுகின்றன. இதில், வேதி உரங்களின் பயன்பாட்டை குறைத்து,
கூடுமானவரை இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்த விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு அதிகளவில்
வேதி உரங்கள் மற்றும் பூச்சி கொல்லிகளை பயன்படுத்தும் போது மண்ணின்
வளம் பாதிக்கப்படுகிறது. உணவு பொருட்களில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து
கலப்பதால், மக்களின் உடல் நலத்திற்கு ஆபத்து ஏற்படுவதற்கான
வாய்ப்பு உள்ளது.
வெள்ளை ஈ, அசுவினி போன்ற சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை
கண்காணித்து மஞ்சள் ஒட்டும் பொறி கொண்டு கட்டுப்படுத்தலாம். வேப்ப
எண்ணெய் அல்லது அசாடிராக்டின் மருந்துகளை பரிந்துரைக்கப்பட்ட
அளவில் பயன்படுத்தலாம். டிரைக்கோகிரம்மா, கிரிசோபெர்லா,
பியூவேரியா பாசியானா போன்ற பயனுள்ள உயிரியல் காரணிகளை பயிர் மற்றும்
பூச்சிக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தலாம். வைரஸ் நோய் தாக்கிய செடிகளை அகற்றி
அழிப்பதன் மூலம் இதனை கட்டுப்படுத்தலாம். மண்ணின் வளம் மற்றும்
நுண்ணுயிர் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த தொழு உரம், மண்புழு உரம்,
பசுந்தாள் உரங்களை பயன்படுத்தலாம்.
இவ்வாறு, கூறப்பட்டுள்ளது.