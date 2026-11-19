/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/வரும் 20ல் விவசாயிகள் குறைதீர் நாள் கூட்டம்
ADDED : நவ 18, 2026 07:13 AM
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கரூர்,:விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் வரும், 20ல் நடக்கிறது என, கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
இது
குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: கரூர் மாவட்ட கலெக்டர்
அலுவலக கூட்டரங்கில் வரும், 20ம் தேதி காலை, 11:00 மணிக்கு மாதாந்திர
விவ-சாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடக்கிறது. மாவட்-டத்தை சேர்ந்த
விவசாயிகள், விவசாய சங்க பிர-திநிதிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்று,
தங்களது குறைகளை நேரிலும், மனுக்களாகவும் கொடுக்கலாம். இவ்வாறு
அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.