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கரூரில் வரும் 23ம் தேதி விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
கரூரில் வரும் 23ம் தேதி விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : அக் 17, 2026 07:39 AM
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கரூர்:கரூர் மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் வரும், 23ல் நடக்கிறது என, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
கரூர் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் வரும், 23 காலை, 11:00
மணிக்கு மாதாந்திர விவ-சாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடக்கிறது.
மாவட்-டத்தை சேர்ந்த விவசாயிகள், விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள்
கூட்டத்தில் பங்கேற்று, தங்களது குறைகளை நேரிலும், மனுக்களாகவும்
கொடுக்கலாம்.இவ்வாறு, கூறியுள்ளார்.