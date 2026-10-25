/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மனைவி, குழந்தைகள் மாயம் நிதி நிறுவன ஊழியர் புகார்
ADDED : அக் 24, 2026 06:45 AM
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கரூர்:கரூரில்,
வங்கியில் பணம் எடுக்க சென்ற மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை காணவில்லை என,
நிதி நிறுவன ஊழியர் போலீசில் புகார் செய்துள்ளார்.
கரூர்
தோரணகல்பட்டி அண்ணாநகரை சேர்ந்தவர் கார்த்திக், 33; நிதி நிறுவன
ஊழியர். இவரது மனைவி நர்மதா, 29. இவர்களது மகள் இனிஷா, 10; மகன்
இனியவன், 8, ஆகியோர் கடந்த, 21ம் தேதி ஆண்டாங்கோவிலில் உள்ள,
எஸ்.பி.ஐ., வங்கிக்கு பணம் எடுக்க சென்றுள்ளனர். ஆனால், இதுவரை மூன்று
பேரும் வீடு திரும்பவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த கார்த்திக் போலீசில் புகார் செய்தார். கரூர்
டவுன் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.