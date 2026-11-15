பொது இடத்தில் குப்பை கொட்டினால் அபராதம்: புகழூர் நகராட்சி கமிஷனர்
பொது இடத்தில் குப்பை கொட்டினால் அபராதம்: புகழூர் நகராட்சி கமிஷனர்
ADDED : நவ 14, 2026 06:54 AM
கரூர்:பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என, புகழூர் நகராட்சி கமிஷனர் வெங்கடாஜலபதி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
புதிய திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளின்படி, வணிக நிறுவனங்களில் உருவாகும் திடக்கழிவுகளை ஈரக் கழிவு, உலர் கழிவு, சுகாதார கழிவு மற்றும் சிறப்பு கவன கழிவு என நான்கு வகையாகப் பிரித்து வழங்க வேண்டும். வீடுகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் தங்களது வளாகத்தில் உருவாகும் திடக்கழிவுகளை தரம் பிரித்து அளிக்காவிட்டால், நகராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள் அவற்றை பெற்றுக் கொள்ள இயலாது. மேலும், திடக்கழிவுகளை நீர்நிலைகள் மற்றும் பொது இடங்களில் கொட்டவோ, எரியூட்டவோ கூடாது.
விதிகளை மீறுபவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும். நகராட்சி பகுதியில் நாள் ஒன்றுக்கு, 100 கிலோவுக்கு மேல் மொத்த எடையுள்ள கழிவுகளை உருவாக்குபவர்கள், மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள, மையப்படுத்தப்பட்ட இணையவழி வலைதளங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்துடன் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு பதிவு செய்பவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன், 30-ம் தேதிக்குள் ஆண்டு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என, மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. தகுதியுடைய நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யாமல் இருந்தாலோ, கட்டணம் செலுத்தாமல் இருந்தாலோ அல்லது தவறான தகவல்களை அளித்தாலோ உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு, கூறப்பட்டுள்ளது.