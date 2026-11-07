விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாடுவது குறித்து தீயணைப்பு வீரர்கள் விளக்கம்
விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாடுவது குறித்து தீயணைப்பு வீரர்கள் விளக்கம்
ADDED : நவ 06, 2026 05:52 AM
கரூர்:புலியூர்
அடுத்த கவுண்டம்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில்,
விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாடுவது மற்றும் பட்டாசுகளை பாதுகாப்பாக
கையாளுவது குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கரூர் நகர
தீயணைப்பு நிலைய சிறப்பு நிலை அலுவலர் ராஜா தலைமையிலான வீரர்கள்,
பல்வேறு பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் குறித்து செயல்முறை விளக்கம்
அளித்தனர். அதில், பட்டாசுகளை பெரியவர்களின் மேற்பார்வையில்
வெடிக்க வேண்டும். பட்டாசு திரிகளை நீளமாக விடாமல், சற்று கிள்ளி விட்டு
பாதுகாப்பாக தொலைவில் இருந்து பற்ற வைக்க வேண்டும். வெடிகள் வெடிக்கும்
இடத்திற்கு அருகே, வாளி நிறைய தண்ணீர் மற்றும் மணல் எப்போதும் தயார்
நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். கால்களில் கட்டாயம் காலணி
அணிந்திருக்க வேண்டும். தளர்வான சிந்தடிக் ஆடைகளை தவிர்த்து, உடலோடு
ஒட்டிய பருத்தி ஆடைகளையே அணிய வேண்டும்.
கூரை வீடு, ஓலை வேய்ந்த
இடங்கள் மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய காய்ந்த சருகுகள், குப்பை
உள்ள பகுதிகளுக்கு அருகில் பட்டாசுகளை வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
எதிர்பாராதவிதமாக தீக்காயம் அல்லது விபத்து ஏற்பட்டால்,
உடனடியாக தண்ணீர் ஊற்றி முதலுதவி செய்ய வேண்டும் என்றும், அவசர
காலங்களில் தீயணைப்பு துறையை 101 மற்றும் 112 ஆகிய எண்களி தொடர்பு
கொள்வது குறித்து கூறினர்.
பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பரணிதரன், ஆசிரியர்கள் தெரசா ராணி, சுமதி, நந்தினி, பிரியா, பிரேமலதா உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.