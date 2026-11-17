/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மாயனுார் கதவணையில் மீன் விற்பனை 'ஜோர்'
ADDED : நவ 16, 2026 07:13 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த மாயனுார் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கதவணை கட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த கதவணையில் சேமிக்கப்படும் நீரில், மீன்கள்
வளர்க்கப்படுகின்றன. உள்ளூர் மீனவர்கள் பரிசலில் சென்று மீன்களை
பிடித்து கொண்டுவந்து விற்பனை செய்கின்றனர்.
அதன்படி,
நேற்று, ஜிலேபி மீன் ஒரு கிலோ, 140 ரூபாய், கெண்டை மீன், 100 ரூபாய்,
விரால், 650 ரூபாய், கொக்கு மீன், 230 ரூபாய், பாறை, 200 ரூபாய் என்ற
விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டது. கரூர், புலியூர், சேங்கல்,
லாலாப்பேட்டை, திருக்காம்புலியூர், மகாதானபுரம் பகுதிகளை சேர்ந்த
பொதுமக்கள், அதிகாலை முதலே வந்து வாங்கி சென்றனர்.