/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ மாயனுார் கதவணை அருகே மீன்கள் விற்பனை மும்முரம்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:26 AM
அ நிறம் | அளவு
கிருஷ்ணராயபுரம்;மாயனுார் கதவணை அருகே, மீன்கள் விற்பனை நடந்தது.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த மாயனுாரில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கதவணை கட்டப்பட்டுள்ளது.
மேட்டூர் அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் காவிரி நீர், கதவணையில்
சேமிக்கப்படுகிறது. சேமிக்கப்படும் தண்ணீரில், பல வகையான மீன்கள்
வளர்க்கப்படுகின்றன. இவைகளை உள்ளூர் மீனவர்கள் பரிசலில் சென்றும்,
காவிரி ஆற்றில் வலைவீசியும் மீன்களை பிடித்து வந்து, கட்டளை வாய்க்கால்
கரையில் வைத்து விற்பனை செய்கின்றனர்.
நேற்று நடந்த விற்பனையில்
ஜிலேப்பி மீன்கள் கிலோ, 140 ரூபாய், கெண்டை மீன் கிலோ, 100 ரூபாய், ஊசி
மீன்கள் கிலோ, 230 ரூபாய், பாறை மீன்கள் கிலோ, 200 ரூபாய்க்கு
விற்கப்பட்டது. நேற்று, 200 கிலோ வரை பல்வேறு வகை மீன்களின் விற்பனை
நடந்தது.