மாயனுார் கதவணையில் மீன் விற்பனை தீவிரம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:34 AM
கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த மாயனுார் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கதவணை கட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த கதவணையில் சேமிக்கப்படும் நீரில் மீன்கள்
வளர்க்கப்படுகின்றன.
இதில் ஜிலேபி, கெண்டை, விரால், பாறை, கொக்கு
மீன் உள்ளிட்ட ரகங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. இந்த மீன்களை உள்ளூர்
மீனவர்கள் பரிசலில் சென்று பிடித்து கொண்டுவந்து கட்டளை வாய்க்கால்
கரையில் வைத்து விற்பனை செய்கின்றனர்.நேற்று விடுமுறை தினம்
என்பதால் மீன்கள் வாங்க மக்கள் கூட்டம் அதிகம் காணப்பட்டது. இதில்,
ஜிலேபி மீன் ஒருகிலோ, 150 ரூபாய், கெண்டை மீன், 100 ரூபாய், பாறை, 130
ரூபாய், விரால், 650 ரூபாய், கொக்கு மீன், 230 ரூபாய் என்ற விலையில்
விற்பனை செய்யப்பட்டது. கரூர், திருச்சி, புலியூர், சேங்கல்,
லாலாப்பேட்டை, திருக்காம்புலியூர் பகுதிகளை சேர்ந்த மக்கள், மீன்களை
வாங்கி சென்றனர்.