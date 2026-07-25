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மாயனுார் கதவணை பகுதியில் மீன்கள் விற்பனை மந்தம்

மாயனுார் கதவணை பகுதியில் மீன்கள் விற்பனை மந்தம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:15 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:15 AM

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கிருஷ்ணராயபுரம்;கிருஷ்ணராயபுரம் அடுத்த மாயனுாரில் உள்ள கதவணையில், காவிரி ஆற்று தண்ணீர் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. இதில், மீன்கள் வளர்க்கப்படுகிறது. உள்ளூர் மீனவர்கள் பரிசலில் சென்று, மீன்களை பிடித்து, விற்பனை செய்கின்றனர். தற்போது கதவணையில் தண்ணீர் குறைவாக இருப்பதால் மீன்கள் வரத்து சரிந்துள்ளது.

ஆற்றில் தண்ணீர் செல்கையில், அதிகமான மீன்கள் மீனவர்களுக்கு கிடைக்கும். தற்போது தண்ணீர் குறைவு காரணமாக, மீன்கள் வரத்து கடுமையாக சரிந்துள்ளது. ஜிலேப்பி மீன்கள் கிலோ, 140 ரூபாய், கெண்டை மீன் கிலோ, 90 ரூபாய், கொாக்கு மீன்கள் கிலோ, 200 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. மேலும் ஆடி மாத வெள்ளிக்கிழமை என்பதால், நேற்று மீன்கள் விற்பனை மந்தமாக காணப்பட்டது. நேற்று, 50 கிலோ வரை மட்டுமே மீன்கள் விற்பனை நடந்தது. மீன்களை வாங்க உள்ளூர், வெளியூரில் இருந்து குறைவான மக்களே வந்திருந்தனர்.

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