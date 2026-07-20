தண்ணீர் வரத்து குறைந்தது மாயனுார் கதவணையில் மீன்பிடி தொழில் மும்முரம்
தண்ணீர் வரத்து குறைந்தது மாயனுார் கதவணையில் மீன்பிடி தொழில் மும்முரம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:25 AM
கரூர்:மாயனுார் கதவணை யில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்துள்ளதால், மீன் பிடிக்கும் தொழில் விறுவிறுப்பாக நடக்கிறது.
மேட்டூர்
அணையில் இருந்து, டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடிக்கு கடந்த
ஜூன், 12 முதல் காவிரியாற்றில் தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை.
குடிநீருக்காக மட்டும் காவிரியாற்றில் வினாடிக்கு, 1,000 கன அடி
தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், கரூர் அருகே மாயனுார் கதவணைக்கு
நேற்று காலை, 8:00 மணி நிலவரப்படி தண்ணீர் வரத்து, 652 கன அடியாக
இருந்தது. கதவணையில் தண்ணீர் குறைவாக இருந்ததால், மீன் பிடிக்கும்
தொழில் விறு விறுப்பாக நடந்தது. நேற்று விடுமுறை நாள் என்பதால், கரூர்
மாவட்டம் மட்டுமின்றி திருச்சி காட்டுப்புத்துார், நாமக்கல் மோகனுார்
பகுதிகளிலும் இருந்தும், பொதுமக்கள் மீன் வாங்க, மாயனுார் கதவணை
பகுதியில் குவிந்தனர். ஜிலேபி, ரோகு, கட்லா, டேம் வஞ்சரம் உள்ளிட்ட
மீன்கள் ஒரு கிலோ, 100 முதல், 500 ரூபாய் விலை போனது.* க.பரமத்தி அருகே, கார்வாழி ஆத்துப்
பாளையம்
அணைக்கு நேற்று காலை, 8:00 மணி நிலவரப்படி தண்ணீர் வரத்து இல்லை. 26.90
அடி உயரம் கொண்ட அணையின் நீர்மட்டம், 2.90 அடியாக இருந்தது. நொய்யல்
பாசன வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.