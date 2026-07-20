/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/பணம் வைத்து சூதாடிய ஐந்து பேருக்கு காப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:27 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை
தேவதானம் வாய்க் கால் கரை பகுதியில், பணம் வைத்து சூதாடுவதாக
குளித்தலை போலீசாருக்கு வந்த தகவலின்படி, நேற்று முன்தினம் மாலை
ரோந்து சென்றனர்.
அப்போது பணம் வைத்து சூதாடிய குளித்தலை எலிமன்டரி
ஸ்கூல் தெருவை சேர்ந்த வடிவேல், 45, நாப்பளையம் கார்த்திக், 39, வதியம்
குமார், 26, மணத்தட்டை முத்துக்குமார், 38, தேவதானம் கார்த்திக், 31,
ஆகிய ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து, 7,000
ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.