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தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க அலுவலகத்தில் கொடியேற்றல்
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க அலுவலகத்தில் கொடியேற்றல்
ADDED : நவ 18, 2026 07:07 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம்,
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க ஒன்றிய குழு அலுவலகத்தில், விவசாயிகள்
சங்க மாநில மாநாட்டை முன்னிட்டு, கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
தமிழ்நாடு
விவசாயிகள் சங்க ஒன்றிய தலைவர் குமார் தலைமை வகித்தார். அகில இந்திய
விவசாயிகள் சங்க மாநில மாநாட்டை ஒட்டியும், பழங்குடியின மக்களின்
உரிமைக்காக போராடிய பிர்சா முண்டாவின், பிறந்த நாள் விழாவை
முன்னிட்டும் அலுவலகத்தில் கொடி ஏற்றப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில்
கிருஷ்ணராயபுரம் டவுன் பஞ்., கவுன்சிலர் பட்டாயி, நரேந்திரன்,
ஒன்றிய பொருளாளர் பார்த்திபன், மேட்டுமகாதானபுரம் கிளை செயலாளர் முத்து, மாவட்ட பொருளாளர் சுப்பிரமணியன் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர்.