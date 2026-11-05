சின்னதாராபுரம் பேக்கரிகளில் உணவுத்துறை அதிகாரி ஆய்வு
சின்னதாராபுரம் பேக்கரிகளில் உணவுத்துறை அதிகாரி ஆய்வு
ADDED : நவ 04, 2026 07:24 AM
அரவக்குறிச்சி:தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சின்னதாராபுரம் பகுதியில் உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.
தீபாவளி
வரும், 8ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி நண்பர்கள்,
உறவினர்களுக்கு ஸ்வீட் வழங்குவதற்காக, கடைகளில் பொதுமக்கள்
ஆர்டர் கொடுத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஸ்வீட் மற்றும் காரம் தரமாக
உள்ளதா என கண்டறிய, உணவு பாதுகாப்பு துறையை சேர்ந்த, மூன்று அதிகாரி
கொண்ட குழுவினர் சின்னதாராபுரம் கடைவீதி, தென்னிலை சாலை,
எம்.ஜி.ஆர். நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பல்வேறு பேக்கரி கடைகளில்
ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும்
உணவு பொருட்களின் தரம் முறையாக பராமரிக்கப்படுகிறதா என்பது
குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். மேலும், சந்தேகத்திற்குரிய
உணவு பொருட்களின் மாதிரிகளை சேகரித்து ஆய்வுக்காக எடுத்து சென்றனர்.