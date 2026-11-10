கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா முகூர்த்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி
கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா முகூர்த்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி
ADDED : நவ 09, 2026 06:29 AM
குளித்தலை:குளித்தலை அருகே, அய்யர்மலை ரத்தினகிரீஸ்வரர் கோவிலில், ஒன்பதாம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழாவை முன்னிட்டு, முகூர்த்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடைபெற்றது.
அய்யர்மலை சூரசம்ஹார விழா அறக்கட்டளை மற்றும் கோவில் குடிபாட்டுக்காரர்கள், ஊர் பொதுமக்கள் சார்பாக, ஒன்பதாம் ஆண்டு சூரசம்ஹார விழாவை முன்னிட்டு, பொறுப்பாளர்கள் முன்னிலையில் முகூர்த்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில், கோவில் சிவாச்சாரியார்கள் முகூர்த்த காலுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை செய்தனர். பின்னர் சிவாச்சாரியார்கள், அறக்கட்டளை பொறுப்பாளர்கள், கோவில் குடிபாட்டுக்காரர்கள், பக்தர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து முகூர்த்தக்கால் நட்டனர். தொடர்ந்து முகூர்த்த காலுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
இந்து முன்னணி கரூர் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் கணேசபுரம் ராஜசேகர், ஒன்றிய செயலாளர் சிவபதி, பா.ஜ., மாவட்ட பொறுப்பாளர் மனோகர் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.