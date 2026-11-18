கழிவுநீர் வாய்க்காலில் தேங்கிய குப்பை மழைநீர் சாலையில் ஓடும் அபாயம்
கழிவுநீர் வாய்க்காலில் தேங்கிய குப்பை மழைநீர் சாலையில் ஓடும் அபாயம்
ADDED : நவ 18, 2026 07:11 AM
கரூர்:கரூரில்
சாக்கடை கழிவுநீர் வாய்க்காலில், பிளாஸ்டிக் குப்பை தேங்கியுள்ளது.
இதனால், மழை பெய்யும் போது, மழைநீர் சாலையில் ஓடும் அபாயம் உள்ளது.
கரூர்
ரத்தினம் சாலையில் ரயில்வே ஸ்டேஷன், இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனை, சினிமா
தியேட்டர்கள், வாழைக்காய் மண்டி, பி.எஸ்.என்.எல்., அலுவலகம், டீ கடை,
ஓட்டல்கள் ஆகியவை செயல்படுகின்றன. மேலும், ரத்தினம் சாலையில்
ஏராளமான வீடுகளும் உள்ளன. இந்நிலையில், ரத்தினம் சாலையில் உள்ள
சாக்கடை கழிவுநீர் வாய்க்காலில், பிளாஸ்டிக் குப்பை தேங்கியுள்ளது.
இதனால்,கழிவுநீர் சரிவர செல்ல முடியாமல் தேங்கி யுள்ளது. அதில்,
கொசு உற்பத்தியும் அதிகரித்துள்ளது. அந்த பகுதியில் வசிக்கும்
மக்கள், இரவு நேரத்தில் துாங்க முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.மேலும்,
கரூர் நகரில் மழை பெய்யும் போது, கழிவுநீர் வாய்க்காலில் குப்பை
தேங்கியிருந்தால், மழை நீர் சாலையில் ஓடும் அபாயம் உள்ளது. எனவே,
ரத்தினம் சாலையில் உள்ள, கழிவுநீர் வாய்க்காலில் உள்ள, குப்பைகளை
அகற்ற மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டியது அவசியம்.