கோவை சாலையில் தேங்கிய குப்பையால் சுகாதார சீர்கேடு

ADDED : அக் 22, 2026 07:24 AM
கரூர்:கரூர்,
கோவை சாலையில் முனியப்பன்கோவில் அருகே, சாலையோரம் கொட்டப்படும்
குப்பை கழிவுகள் அகற்றப்படாமல் தேங்கி கிடப்பதால், கடுமையான
துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
கரூர், கோவை சாலையில் முனியப்பன்கோவில்
அருகே குப்பை கொட்டும் இடமாக மக்கள் மாற்றி விட்டனர். அப்பகுதியில்
உள்ள வீடுகள், உணவகங்கள் மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்களில் இருந்து
வெளியேற்றப்படும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், உணவு கழிவுகள் மற்றும் அழுகிய
காய்கறிகள் உள்ளிட்டவை மூட்டை மூட்டையாக சாலையோரம்
வீசப்படுகின்றன. இவற்றுடன் அருகில் உள்ள குடியிருப்புகள் மற்றும்
கடைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரும் நேரடியாக வந்து குப்பை
குவியலில் கலக்கிறது. இதனால் அப்பகுதி முழுவதும் கடுமையான
துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், கொசுக்கள் பெருமளவில் உற்பத்தியாகி
வருகின்றன.
இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் வசிப்பவர்களுக்கு
தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே சாலையோரம் மலைபோல் தேங்கும்
குப்பைகளை உடனுக்குடன் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.