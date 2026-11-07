சாலையில் குவியும் குப்பை மழையால் கடும் துர்நாற்றம்
சாலையில் குவியும் குப்பை மழையால் கடும் துர்நாற்றம்
ADDED : நவ 06, 2026 05:58 AM
கரூர்:ஈரோடு
பிரதான சாலையின் இருபுறமும், ஏராளமான குப்பை கொட்டப்பட்டு
அகற்றப்படாமல் உள்ளதால், அப்பகுதியில் கடும் துர்நாற்றம்
வீசுகிறது.
கரூர், - ஈரோடு சாலையில் வேலுச்சாமிபுரம் உள்ளிட்ட
முக்கிய குடியிருப்பு மற்றும் வணிக பகுதிகள் அமைந்துள்ளன.
போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த இந்த சாலையின் இருபுறங்களிலும், கடந்த
சில நாட்களாக குப்பை முறையாக அள்ளப்படாததால், ஆங்காங்கே மலைபோல்
தேங்கியுள்ளன.
இதில் பிளாஸ்டிக் கழிவு, பாலித்தீன் பைகள் மற்றும்
அழுகும் தன்மை கொண்ட வீட்டு உபயோக கழிவு பொருட்கள் நிரம்பி வழிகின்றன.
தற்போது மழை பெய்து வருவதால், நனைந்த குப்பை கழிவுகள் மட்கி, அப்பகுதி
முழுவதும் துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது. இதனால் ஈக்கள் மற்றும்
கொசுக்கள் அதிகளவில் உற்பத்தியாகி, மக்களுக்கும் வாகன
ஓட்டிகளுக்கும் தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும்,
சாலையோரம் வீசப்படும் கழிவு துர்நாற்றத்தால், மூக்கை பொத்திக்கொண்டு
சிரமத்துடன் மக்கள் கடந்து செல்கின்றனர்.
பொதுமக்கள் நலனை
கருத்தில் கொண்டு, சாலையோரம் தேங்கியுள்ள குப்பையை உடனடியாக
அப்புறப்படுத்த, மாநகராட்சி நிர்வாகம் போர்க்கால அடிப்படையில்
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.