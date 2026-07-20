/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ஜூலை 23ல் காஸ் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:24 AM
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கரூர்,:காஸ் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம் வரும், 23ல் நடக்-கிறது என, கலெக்டர்
முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது
குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: கரூர் கலெக்டர் அலுவலக
கூட்டரங்கில், டி.ஆர்.ஓ., தலைமையில் மாவட்டத்தில் அனைத்து காஸ்
ஏஜென்சிகள், வாடிக்கையா-ளர்-களுடன் குறைதீர் கூட்டம் வரும், 23 மாலை,
4:00 மணிக்கு நடக்கிறது. நுகர்வோர்களுக்கு காஸ் சிலிண்டர்
வழங்கு-வதில் காணப்படும் முறைகேடு, நுகர்வோர் பதிவு செய்த குறை--களின்
மீது நடவடிக்கை எடுப்பதில் ஏஜென்சி-களின் மெத்தன போக்கு தொடர்பாக,
வரும் புகார் குறித்து விவாதித்து நடவ-டிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு
கூறப்பட்டுள்ளது.