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நில அளவை அலுவலர்கள் ஒன்றிப்பு பொதுக்குழு

நில அளவை அலுவலர்கள் ஒன்றிப்பு பொதுக்குழு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:32 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:32 AM

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கரூர்:தமிழ்நாடு நில அளவை அலுவலர்கள் ஒன்றிப்பு, கரூர் மாவட்ட கிளை சார்பில், மாவட்ட தலைவர் மகேந்திரன் தலைமையில், அரசு ஊழியர் சங்கத்தில், பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது.

அதில், புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு, நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய தீர்மானங்கள், கோரிக்கைகளை விளக்கி போராட்டங்களை நடத்துவது குறித்து, மாநில பொதுச்செயலாளர் குபேரன் விளக்கமளித்து பேசினார். கூட்டத்தில், மாநில தலைவர் ராஜா, மாவட்ட துணைத்தலைவர் மோகன்ராஜ், செயலாளர் தங்கவேல், பொருளாளர் தமிழரசன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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