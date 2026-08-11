/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ரத்தினகிரீஸ்வரர் கோவிலில் கிரிவலம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:35 AM
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குளித்தலை: குளித்தலை அடுத்த அய்யர்மலை ரத்தினகிரீஸ்வரர் மலைக்கோவிலில், நேற்று பவுர்ணமியையொட்டி, மாலையில் பக்தர்கள் கிரிவலம் சென்றனர்.
குளித்தலை, லாலாப்பேட்டை, பஞ்சப்பட்டி, நங்கவரம், முசிறி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களை சேர்ந்த பக்தர்கள் கிரிவலப் பாதையில் நடந்து சென்றனர்.பக்தர்கள் வருகை அதிகளவு காணப்பட்டதால, குளித்தலை அரசு போக்குவரத்து கிளை பணிமனையில் இருந்து சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. பக்தர்களுக்கு ஆங்காங்கே, உணவு, குடிநீர் வழங்கப்
பட்டது.