தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ சந்தையூர் வாரச்சந்தையில் ஆடு, கோழி விற்பனை

சந்தையூர் வாரச்சந்தையில் ஆடு, கோழி விற்பனை

சந்தையூர் வாரச்சந்தையில் ஆடு, கோழி விற்பனை

ADDED : நவ 01, 2026 06:54 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 01, 2026 06:54 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம் அடுத்த சிவாயம் பஞ்., இரும்பூதிப்பட்டி சந்தையூரில், சனிக்கிழமை தோறும் வாரச்சந்தை கூடுகிறது.

இந்த சந்தையில், காலையில் ஆடு, கோழிகள் மற்றும் காய்கறிகள் விற்கப்படுகிறது. தற்போது, தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, ஆடு, கோழி விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடந்தது.இதில், 8 கிலோ எடை கொண்ட ஆடு ஒன்று, 8,500 ரூபாய், நாட்டுக்கோழி, ஒரு கிலோ, 480 ரூபாய் என்ற விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

குளித்தலை, சத்தியமங்களம், அய்யர்மலை, லாலாப்பேட்டை, பஞ்சப்பட்டி, தோகைமலை பகுதிகளை சேர்ந்த வியாபாரிகள், ஆடு, கோழிகளை போட்டி போட்டு வாங்கி சென்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us