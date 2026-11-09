/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ சந்தையூர் வாரச்சந்தையில் ஆடு, கோழி விற்பனை ஜோர்
ADDED : நவ 08, 2026 06:30 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த சிவாயம் பஞ்., இரும்பூதிப்பட்டி சந்தையூர் வாரச்சந்தை
சனிக்கிழமை தோறும் கூடுகிறது.
அங்கு, காலை நேரங்களில் ஆடு, கோழி
விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இன்று, தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி,
ஆடு, கோழி விற்பனை சூடுபிடித்தது. இதில், 8 கிலோ கொண்ட ஆடு ஒன்று,
9,500 ரூபாய், நாட்டுக்கோழி ஒருகிலோ, 480 ரூபாய் என்ற விலையில்
விற்பனை செய்யப்பட்டது. தீபாவளி என்பதால், இறைச்சிக்கடை நடத்தும்
வியாபாரிகள், போட்டி போட்டு ஆடு, கோழிகளை வாங்கி சென்றனர்.
வழக்கமாக, 50 ஆடுகள் விற்கும் நிலையில், நேற்று மட்டும், 80 ஆடுகள்
விற்பனை செய்யப்பட்டது. குளித்தலை, பஞ்சப்பட்டி, தோகைமலை,
லாலாப்பேட்டை பகுதிகளை சேர்ந்த வியாபாரிகள் வாங்கி சென்றனர்.