வாடகை கட்டடத்திற்கு 'குட்பை': புதிய கட்டடத்தில் நுாலகம்
வாடகை கட்டடத்திற்கு 'குட்பை': புதிய கட்டடத்தில் நுாலகம்
ADDED : நவ 08, 2026 06:33 AM
கரூர்:அரவக்குறிச்சியில்,
கடந்த, 1962-ம் ஆண்டு முதல் கிளை நுாலகம் பல்வேறு இடங்களில் வாடகை
கட்டடங்களிலேயே செயல்பட்டு வந்தது.
அரவக்குறிச்சி பெரிய
கடைவீதியில் உள்ள ஒரு வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கி வந்த இந்த
நுாலகத்தில், 25,000க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களும், 50-க்கும்
மேற்பட்ட நாளிதழ்கள் மற்றும் பருவ இதழ்களும் பராமரிக்கப்பட்டு
வந்தன. நாள்தோறும், 200க்கும்- மேற்பட்ட வாசகர்கள், மாணவர்கள் மற்றும்
போட்டித் தேர்வர்கள் வந்து சென்ற நிலையில், இடப்பற்றாக்குறை காரணமாக
புத்தகங்களை பாதுகாப்பதிலும் வாசகர்கள் அமர்ந்து படிப்பதிலும்
பெரும் சிரமம் நிலவி வந்தது.இதையடுத்து, வாசகர்களின் நீண்டகால
கோரிக்கையை ஏற்று, கடந்த, 2024ம் ஆண்டு, 1.40 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில்
புதிய நுாலக கட்டடம் கட்டும் பணி தொடங்கப்பட்டது. ஆறு மாதங்களுக்கு
முன்பே கட்டுமான பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்தும் கட்டடம்
பயன்பாட்டுக்கு வராமல் இருந்ததால், அதனை உடனே திறக்க வேண்டும் என,
அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இந்நிலையில், கரூர்
கலெக்டர் அலுவலகத்திலிருந்து காணொளி வாயிலாக பால்வள
மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி புதிய நுாலக கட்டடத்தைத்
திறந்து வைத்தார். அதை தொடர்ந்து, புதிய கட்டிடத்தில் நுாலகம்
முழுவீச்சில் இயங்க தொடங்கியுள்ளது.
இதுகுறித்து கிளை நுாலக
அலுவலர் இளையசபரி கூறுகையில், ''புதிய கட்டடத்தில்
வாசகர்களுக்கான வசதிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், பழைய நுாலக
கட்டடத்தில் உள்ள புத்தகங்களை முழுமையாக புதிய இடத்திற்கு மாற்றும்
பணிகள் துரிதமாக நடக்கிறது,'' என்றார்.