/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 14, 2026 05:55 AM
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கரூர்:தமிழ்நாடு
அரசு ஊழியர் சங்கம், கரூர் வட்ட கிளை-1 சார்பில், வட்ட செயலாளர் ஜமுனா
தலைமையில், கரூர் தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
அதில்,
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும், தற்காலிக,
தொகுப்பூதிய, மதிப்பூதிய, சிறப்பு காலமுறை ஊதிய நியமனங்களை ரத்து
செய்து விட்டு, காலமுறை ஊதியத்தில் பணி நியமனம் செய்ய வேண்டும்
உள்ளிட்ட, பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
ஆர்ப்பாட்டத்தில்,
மாவட்ட செயலாளர் பொன் ஜெயராம், வருவாய் துறை அலுவலர் சங்க மாவட்ட
செயலாளர் ஜெயவேல், வட்ட தலைவர் தினேஷ் உள்பட, பலர் பங்கேற்றனர்.