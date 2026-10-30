/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/அரசு ஊழியர் சங்கம் தர்ணா போராட்டம்
ADDED : அக் 29, 2026 03:27 AM
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கரூர்: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம், கரூர் மாவட்ட கிளை சார்பில், மாவட்ட தலைவர் அன்பழகன் தலைமையில், கலெக்டர் அலுவ-லகம் முன், நேற்று தர்ணா போராட்டம் நடந்தது.
அதில், உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்துக்கான விதிமு-றைகளை வெளியிட்டு, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்துக்கான நடவ-டிக்கையை துரிதப்படுத்த வேண்டும், சிறப்பு காலமுறை ஊதி-யத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்கு, காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும், சாலை பணியாளர்களின் பணிநீக்க காலத்தை முறைப்-படுத்த வேண்டும், அரசு துறைகளில் ஒப்பந்த நியமனங்களை தவிர்க்க வேண்டும்
உள்பட, பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டது.
தர்ணா போராட்டத்தில், மாநில துணைத் தலைவர் செல்வ
ராணி, மாவட்ட செயலாளர் பொன் ஜெயராம், பொருளாளர் பால-சுப்பிரமணி, மாவட்ட சி.ஐ.டி.யு., செயலாளர் சுப்பிர
மணியன் உள்பட, பலர் பங்கேற்றனர்.