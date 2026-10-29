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மின்வாரியத்தில் 8,000 பேர் தேர்வு செய்ய அரசு அனுமதி
மின்வாரியத்தில் 8,000 பேர் தேர்வு செய்ய அரசு அனுமதி
ADDED : அக் 29, 2026 03:35 AM
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சென்னை: தமிழ்நாடு மின் வாரியத்தில், 8,000 கள
உதவியாளர்களை தேர்வு செய்ய, தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.
அதன்படி, புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட உள்ள, 8,000 கள உதவியாளர் பணியிடங்களில், முதல் கட்டமாக, 2027ம் ஆண்டு 5,000; 2028ம் ஆண்டு 3,000 பணியிடங்கள், தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வழியே நிரப்பப்படும். அவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க, ஆண்டுக்கு 341.26 கோடி ரூபாய் செலவாகும் என, மின்வாரியத் தலைவர், அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பினார். அதை பரிசீலனை செய்த அரசு, அப்பணியிடங்களை நிரப்ப அனுமதி அளித்துள்ளது.