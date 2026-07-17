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பள்ளி கட்டண வசூலில் முறைகேடு: பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் குற்றச்சாட்டு

பள்ளி கட்டண வசூலில் முறைகேடு: பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் குற்றச்சாட்டு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:57 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:57 AM

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கரூர்:வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலில் உள்ள முறைகேடுகளை ஒழிக்க, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, தமிழ்நாடு உயர்நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்க மாநில தலைவர் மலைக்கொழுந்தன் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:

பள்ளி கல்வித்துறையில் நலத்திட்டங்கள் அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கினாலும், பள்ளிகளில் வினாத்தாள் கட்டணம் என்ற பெயரில், மாணவர்களிடமிருந்து பணம் வசூல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த தொகைக்கு முறையான அரசாணைகளோ, செயல்முறைகளோ இருப்பதாக தெரியவில்லை. அந்தந்த மாவட்டங்களில் முதன்மை கல்வி அலுவலர்களின் வாய்மொழி உத்தரவுக்கு ஏற்ப, 6, 7, 8ம் வகுப்புகளுக்கு, 80 ரூபாய், 9, 10ம் வகுப்புகளுக்கு, 100 ரூபாய், பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 வகுப்புகளுக்கு, 120 ரூபாயாக வசூல் செய்யப்படுகிறது.

இந்த தொகை, முதன்மை கல்வி அலுவலர் மற்றும் அதற்கென உள்ள ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. வசூல் செய்யப்படும் பணத்திற்கு பெற்றோர்களுக்கு முறையான ரசீது கொடுப்பதில்லை. ஆண்டுதோறும் எவ்வளவு தொகை வசூல் செய்யப்படுகிறது, எவ்வளவு தொகை செலவானது என்ற தகவல் தெரியப்படுத்துவதில்லை.

தொடக்க கல்வித் துறையில் படிக்கின்ற மாணவர்களிடமிருந்து, எந்த கட்டணமும் வசூல் செய்யப்படுவதில்லை. உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களிடம் வசூல் செய்யும் போது, பெற்றோர்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்படுகிறது. இதனால் ஆசிரியர்களிடம் அவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுகின்றனர்.

மாநிலம் முழுவதும், ஒரே வகையான கேள்வித் தாளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது. ஆனால், மாவட்டம்தோறும் வினாத்தாள் அச்சடிக்க தனியார் நிறுவனங்களுக்கு டெண்டர் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. இதற்காக அதிகாரிகளை தனியாக கவனித்து விடுகின்றனர். நடப்பு கல்வியாண்டில் வினாத்தாள் கட்டணம் வசூல் தொடங்கி உள்ளனர். எனவே, கட்டண வசூலில் உள்ள முறைகேடுகளை ஒழிக்க, தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, கூறியுள்ளார்.

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