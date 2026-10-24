ஆண்டிபாளையத்தில் கிராம சபை கூட்டம்

ADDED : அக் 04, 2026 05:04 AM
கரூர்:கிருஷ்ணராயபுரம்
ஊராட்சி ஒன்றியம், பாலராஜபுரம் பஞ்.,க்குட்பட்ட
ஆண்டிபாளையத்தில், காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. இதில், கலெக்டர் முத்துக்குமரன்
பேசியதாவது:
டெங்கு போன்ற காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்க, வீட்டை சுற்றி
தண்ணீர் தேங்காமலும், குப்பை சேராமலும் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
குடிநீரை காய்ச்சி குடிப்பது அவசியம். குப்பைகளை மக்கும் குப்பை,
மக்காத குப்பை என தரம் பிரித்து துாய்மை பணியார்களிடம் வழங்க வேண்டும்.
மருத்துவக் கழிவுகள் மற்றும் மின்சாதனக் கழிவுகளையும் தனியாக
பிரித்து வழங்க வேண்டும். கிராமப்புற மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை
மேம்படுத்தும், 'டி.என் வெற்றி' என்ற புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்பட
உள்ளது.இவ்வாறு, அவர்
கூறினார்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட ஊரக
வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குனர் தனசேகரன், வேளாண் இணை இயக்குனர்
மல்லிகா, உதவி இயக்குனர் (ஊராட்சிகள்) சரவணன் உள்பட பலர்
பங்கேற்றனர்.