கேத்தம்பட்டியில் கிராம சபை கூட்டம்

ADDED : நவ 02, 2026 07:03 AM
கரூர்:கரூர்,
தான்தோன்றிமலை ஊராட்சி ஒன்றியம், அப்பிப்பாளையம் பஞ்.,
கேத்தம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில், கிராம சபை கூட்டம்
நடந்தது.
கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி கலந்துகொண்டு பேசியதாவது:
அனைத்து
கிராம பஞ்.,க்குட்பட்ட குக்கிராமங்களில், பொதுமக்களின்
பங்களிப்புடன் அடிப்படை பணிகள் கணக்கீடு செய்யப்பட்டு, அரசின் நிதி
ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு நிறைவேற்றப்படும். அதனடிப்படையில்,
அப்பிபாளையம் பஞ்சாயத்தில், தார்ச்சாலை அமைத்தல், 2 பணிகள்;
சிமென்ட் சாலை அமைத்தல், 22 பணிகள்; ஆழ்குழாய் கிணறு, 1 பணி; புதிய
மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி அமைத்தல், 3 பணிகள்; மயான கட்டடம் அமைத்தல்,
1 பணி; மயான சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல், 1 பணி; புதிய வீடுகள் தேவை, 10
பணிகள்; பள்ளி சுற்றுச்சுவர், 1 பணி; நியாய விலை கடை கட்டடம், 2
பணிகள்; மற்றும் இதர பணிகள், 28 என மொத்தம், 71 பணிகள் தேர்வு
செய்யப்பட்டு பணிகள் நடந்து வருகிறது.இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
மாவட்ட
ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குனர் தனசேகரன், வேளாண் இணை இயக்குனர்
மல்லிகா, வேளாண் பொறியியல் துறை செயற்பொறியளார் சாந்தி,
தோட்டக்கலைத்துறை துணை இயக்குனர் தியாகராஜன், மாவட்ட சமூக நல
அலுவலர் செல்வி, உதவி இயக்குனர்கள் (ஊராட்சிகள்) சரவணன், குணசேகரன்
உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.