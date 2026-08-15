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பேத்தியிடம் சில்மிஷம் செய்தவரை விரட்டி விரட்டி வெட்டிய பாட்டி

பேத்தியிடம் சில்மிஷம் செய்தவரை விரட்டி விரட்டி வெட்டிய பாட்டி

ADDED : ஆக 14, 2026 07:14 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 07:14 PM

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குளித்தலை: குளித்தலையில், பேத்தியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட கட்டட தொழிலாளி மாணிக்கம், 32, என்பவரை சிறுமியின் பாட்டி விரட்டி, விரட்டி அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை அடுத்த வைகைநல்லுார் பஞ்., புத்தர் நகரை சேர்ந்த கட்டட தொழிலாளி மாணிக்கம், குடும்ப தகராறால் மனைவியை பிரிந்தவர். கடந்த, 9ம் தேதி தன் உறவுக்கார, 4 வயது சிறுமியை பைக்கில் அழைத்துச் சென்ற மாணிக்கம், அவரிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டார். சிறுமிக்கு உடல்வலி ஏற்பட்டதால், குளித்தலை தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். மருத்துவர் பரிசோதனையில், சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறல் நடந்தது தெரியவந்தது. தன்னிடம், மாணிக்கம் அத்துமீறியதாக சிறுமி தெரிவித்தார். சிறுமியின் பெற்றோர், பாட்டி, மாணிக்கத்தை தேடினர்.

தலைமறைவாக இருந்த மாணிக்கம், நேற்று மதியம், சுங்கச்சாவடி தேவதானம் பகுதியில் கட்டட வேலை செய்து வந்தார். இதைப்பார்த்த சிறுமியின் தந்தை, பாட்டி இருவரும் சேர்ந்து அவரை தாக்கியுள்ளனர். மாணிக்கத்தை, அடித்து நெடுஞ்சாலையில் இழுத்து வந்த போது, அரசு மருத்துவமனை அருகே அவர் தப்பிக்க முயன்றார். அப்போது, சிறுமியின் பாட்டி, மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் மாணிக்கத்தை விரட்டி சென்று, தலை, காதில் வெட்டினார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

வெட்டுபட்ட மாணிக்கத்தை, ரத்தம் சொட்ட, சொட்ட குளித்தலை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து வந்தனர். போலீசார், மாணிக்கத்தை மீட்டு, குளித்தலை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். சிறுமியின் தந்தை, பாட்டி ஆகியோரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மாணிக்கம் மீது, குளித்தலை மகளிர் போலீசார், போக்சோ வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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