/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/தியாகி வாரிசுகளுக்கு குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : நவ 01, 2026 06:53 AM
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கரூர்:கரூர்
கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளின்
வாரிசுதாரர்களுக்கான குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது.
இதில், கரூர்
மாவட்டத்தில் உள்ள சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளின் வாரிசுகளின்
குறைகளை கேட்டறிந்து, அவற்றிற்கு தீர்வு காணும் வகையில், சுதந்திர
போராட்ட தியாகிகளின் வாரிசுகளிடமிருந்து பல்வேறு கோரிக்கைகள்
மற்றும் குறைகள் தொடர்பான, 12 மனுக்களை பெறப்பட்டன.ஒவ்வொரு
மனுவையும் உரிய முறையில் பரிசீலித்து, சம்பந்தப்பட்ட துறை
அலுவலர்கள் மூலம் தகுதி அடிப்படையில் விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு
தீர்வு காண தொடர்புடைய அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
கூட்டத்தில், கரூர் சப் கலெக்டர் வெங்கடேஷ்வரன் உள்பட பலர்
பங்கேற்றனர்.