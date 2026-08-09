வட்ட வழங்கல் துறை சார்பில் குறைதீர் முகாம்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:28 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
தாசில்தார் அலுவலகத்தில், வட்ட வழங்கல் துறை சார்பில் நேற்று உணவு
பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திட்டம்-தேசிய உணவு
பாதுகாப்பு சட்டம் 2013ன்படி, மக்கள் குறை தீர் முகாம் நடைபெற்றது.
டி.எஸ்.ஓ.,
வைரபெருமாள் தலைமை வகித்தார். முதுநிலை ஆர்.ஐ., கயல்விழி மற்றும்
அலுவலக பணியாளர்கள் யுவராஜ், அதியமான் முன்னிலை வகித்தனர்.
தொடர்ந்து மக்களிடமிருந்து குடும்ப அட்டை சம்மந்தமான கோரிக்கை
மனுக்களை, டி.எஸ்.ஓ., பெற்றார். அலுவலக இளநிலை உதவியாளர் யுவராஜ்,
அலுவலக உதவியாளர் அதியமான், வி.ஏ.ஓ.,க்கள் மற்றும் வருவாய் துறையினர்
பங்கேற்று, அரசு திட்டங்கள் குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தினர்.
முகாமில் குடும்ப அட்டையில் பெயர் சேர்த்தல்,
நீக்கம், மொபைல்போன் எண் இணைத்தல், முகவரி மாற்றம், நகல் குடும்ப அட்டை
என பல்வேறு வகையில் மனுக்கள் பெறப்பட்டது.