சாவடிக்கு மேற்கூரை அமைப்பால் மகிழ்ச்சி

ADDED : அக் 21, 2026 05:59 AM
கரூர்:கரூர் -
திண்டுக்கல் சாலையில் வெள்ளியணை உள்ளது. அதிரசம் உற்பத்தி
அதிகளவில் நடக்கும் வெள்ளியணை வழியாக, பாளையம் உள்ளிட்ட கிராம
பகுதிகளுக்கு பொதுமக்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
கரூர் மற்றும்
திண்டுக்கல், திருச்சி மாவட்டங்களுக்கு செல்ல, வெள்ளியணை கடைவீதி
பகுதியில் உள்ள பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வர வேண்டிய நிலை உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக,
வெள்ளியணை கடைவீதி பகுதியில் சாவடி அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இதை
அப்பகுதி பொதுமக்கள், கோடைகாலம் மற்றும் மழைக்காலங்களில்
பயன்படுத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில், சில ஆண்டுகளுக்கு முன், சாலை
விரிவாக்கம் என்ற பெயரில், சாவடியை இடித்து தள்ள, நெடுஞ்சாலைத்துறை
அதிகாரிகள் முயற்சி செய்தனர். ஆனால், பொதுமக்கள் சாவடியை இடிக்க
எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தினர். இதனால், மேற்கூரை மட்டும்
அகற்றப்பட்டது.
தற்போது, மழைக்காலம் தொடங்கிய நிலையில், பஸ்சுக்காக வெள்ளியணை கடை
வீதிக்கு
வரும் பொதுமக்கள், நிற்க முடியாமல் அருகில் உள்ள கடைகளில்
தஞ்சமடைகின்றனர் என, நமது நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. அதன்
எதிரொலியாக, வெள்ளியணை சாவடிக்கு மேற்கூரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் பஸ்சுக்காக காத்திருக்கும் பொதுமக்கள், மாணவ, மாணவியர்
மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.