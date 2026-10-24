நெடுஞ்சாலை ஆக்கிரமிப்பு 30க்குள் அகற்றப்படும்: கோட்ட பொறியாளர்
நெடுஞ்சாலை ஆக்கிரமிப்பு 30க்குள் அகற்றப்படும்: கோட்ட பொறியாளர்
ADDED : அக் 23, 2026 07:04 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
சமூக ஆர்வலர் நவீஸ், தமிழக முதல்வரின் முகவரி துறை மற்றும்
கலெக்டருக்கு கோரிக்கை மனு அளித்திருந்தார்.
அதில், குளித்தலை உதவி
கோட்ட பொறியாளர் நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள, திருச்சி -
கரூர் நெடுஞ்சாலையில் வதியம், மணத்தட்டை, சுங்ககேட்,
கடம்பர்கோவில், பஸ் ஸ்டாண்ட், பெரிய பாலம், மருதுார் வரை உள்ள
சாலையின் இரு புறங்களிலும் தனி நபர்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளனர்.
குறிப்பாக நகராட்சி பகுதியில் உள்ள, நெடுஞ்சாலையில் அதிகளவு
ஆக்கிரமிப்புகளால் போக்குவரத்து இடையூறு, விபத்து
அதிகரித்து வருகிறது. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, பாதுகாப்பான
பயணங்கள் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில்
தெரிவித்திருந்தார்.
இது குறித்து, கரூர் மாவட்ட
நெடுஞ்சாலைத்துறை கோட்ட பொறியாளர் சந்திரன் வரும், 30க்குள் நகராட்சி
பகுதியில் உள்ள, ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும் என, சமூக
ஆர்வலருக்கு கடிதம் மூலம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக,
குளித்தலை உதவி கோட்ட பொறியாளர் அலுவலகத்தின் உதவி பொறியாளர்
ஜெயபாலன் கூறுகையில்,''தற்போது ரயில்வே மேம்பாலம் சம்பந்தமாக, நிலம்
அளவிடும் பணி போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்ந்து
நகராட்சி பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்படும்,'' என்றார்.