வாடிக்கையாளர்களிடம் ரூ.60 ஆயிரம் மோசடி தோட்டக்குறிச்சி தபால் அதிகாரி மீது வழக்கு
வாடிக்கையாளர்களிடம் ரூ.60 ஆயிரம் மோசடி தோட்டக்குறிச்சி தபால் அதிகாரி மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 23, 2026 01:53 AM
ADDED : அக் 23, 2026 01:49 AM
கரூர்: வாடிக்கையாளர்களிடம், 60 ஆயிரம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக, தபால் அதிகாரி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
கரூர் மாவட்டம், நொய்யல் அருகே சேமங்கி பெரியார் நகரை சேர்ந்தவர் மதன்குமார், 22. இவர் தளவாபாளையம் அருகே இயங்கி வரும், தோட்டக்குறிச்சி கிளை தபால் நிலையத்தில் அதிகாரியாக பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த, 9-ம் தேதி அதே பகுதியை சேர்ந்த ராஜேஸ்வரி என்ற வாடிக்கையாளர், தனது தபால் சேமிப்பு கணக்கில் செலுத்துவதற்காக, 25 ஆயிரம் ரூபாயை கொடுத்துள்ளார். பணத்தை பெற்றுக் கொண்ட மதன்குமார், அதை ராஜேஸ்வரி கணக்கில் வரவு வைக்காமல், சொந்த தேவைக்காக செலவு செய்துள்ளார்.
இதேபோல், அதே தபால் நிலையத்தில் கணக்கு வைத்துள்ள முனியம்மாள் என்பவரிடம் சேமிப்பு கணக்கு முதிர்வடைந்த நிலையில், அதற்கான முதிர்வு தொகை கணக்கிற்கு வந்துள்ளது. இதை தெரிந்து கொண்ட மதன்குமார், முனியம்மாளின் கைரேகையை தவறாக பயன்படுத்தி, அவரது கணக்கிலிருந்து மோசடியாக, 35 ஆயிரம் ரூபாயை செலவுகளுக்காக பயன்படுத்தியுள்ளார். பாதிக்கப்பட்ட இருவரும் அளித்த புகார்படி, துறை சார்ந்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், மதன்குமார் இரு பெண்களின் சேமிப்பிலிருந்து, 60 ஆயிரம் ரூபாயை கையாடல் செய்தது உறுதியானது.
இது குறித்து, கரூர் கோட்ட உதவி தபால் கண்காணிப்பாளர் மனோஜ், 39, வேலாயுதம்பாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து, நிதி மோசடி செய்ததாக தோட்டக்குறிச்சி கிளை தபால் அதிகாரி மதன்குமார் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.