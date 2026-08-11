/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ வீட்டின் பூட்டு உடைத்து தங்க நகை, பணம் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:07 AM
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குளித்தலை:வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருடப்பட்டுள்ளது.
குளித்தலை
அடுத்த வடக்கு கொமட்டேரி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் திரிசங்கு, 35,
வெல்டிங் வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி சசிகலா, 31. கடந்த 21ம்
தேதி காலை, 11:00 மணியளவில் தந்தையுடன், பஞ்சபட்டிக்கு சர்வீஸ்
விடப்பட்ட பைக்கை எடுத்து வர சென்றனர். மதியம் 12:30 மணிக்கு வீட்டுக்கு
வந்தபோது, பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் இருந்த தோடு, மோதிரம்
உள்பட ஒன்றரை பவுன் நகை மற்றும் 28 ஆயிரத்து, 500 ரூபாயை மர்ம நபர்கள்
திருடி சென்றுள்ளனர்.
இது குறித்து சசிகலா கொடுத்த புகாரின்படி, லாலாபேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.