/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/சட்ட விரோதமாக மது விற்றவர் கைது
ADDED : அக் 16, 2026 07:12 AM
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கரூர்;கரூர் மாவட்டம், தோட்டக்குறிச்சி அருகே முத்துராஜபுரம் வாய்க்கால்மேடு பகுதியில், மறைவான இடத்தில் மது பாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து, கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்வதாக வேலாயுதம்பாளையம் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அதன்படி அங்கு சென்ற எஸ்.எஸ்.ஐ., ரமேஷ் தலைமையிலான போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, மது பாட்டில்களைப் பதுக்கி, அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தது உறுதியானது. இதையடுத்து,
சட்டவிரோதமாக மது விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த தோட்டக்குறிச்சியை சேர்ந்த மணிகண்டன், 44, என்பவரை போலீசார் பிடித்தனர். அவரிடமிருந்து விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த, 26 மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்ததுடன், கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.