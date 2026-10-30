தாராபுரம் பகுதியில் தொடர் மழை அமராவதி ஆற்றில் நீர்வரத்து உயர்வு
தாராபுரம் பகுதியில் தொடர் மழை அமராவதி ஆற்றில் நீர்வரத்து உயர்வு
ADDED : அக் 29, 2026 03:23 AM
கரூர், அக். 29
திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார நீர்பி-டிப்புப் பகுதிகளில், கடந்த சில நாட்களாக தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக அமராவதி ஆற்றில் நீர்வ-ரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
கரூர் அருகே, பெரிய ஆண்டாங்கோவில் தடுப்பணைக்கு நீர்வ-ரத்து வெகுவாக உயர்ந்துள்ளது. நேற்று காலை, 6:00 மணி நிலவ-ரப்படி, தடுப்பணையை தாண்டி வினாடிக்கு, 2,064 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் சீறிப்பாய்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது.
இதுகுறித்து நீர்வளத்துறையினர் கூறுகையில், 'பெரிய ஆண்-டாங்கோவில் தடுப்பணையை கடந்து செல்லக்கூடிய உபரி நீர், கரூர் திருமுக்கூடலுார் பகுதி வழியாக பயணித்து, விரைவில் காவிரி ஆற்றில் கலக்கும். மேலும் ஆற்றின் கரையோர பகுதி-களை, அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர்,' என்றனர்.
நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு, அமராவதி ஆற்றில் நீர்வரத்து கணிச-மாக அதிகரித்துள்ளதால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும் சூழல் உரு-வாகியுள்ளது. இதனால் கரூர் கடைமடை பகுதி விவசாயிகள், பாசன விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்-ளனர்.