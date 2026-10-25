மாவட்டத்தில் தொடரும் மழை: குளமான பள்ளி வளாகம்

UPDATED : அக் 24, 2026 07:05 AM
ADDED : அக் 24, 2026 06:48 AM
கரூர்:கரூர் மாவட்டத்தில், தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால், மாநகராட்சி பள்ளி வளாகத்தில் மழைநீர் தேங்கியது.
கரூர்
மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் மாலை முதல் நேற்று அதிகாலை வரை விட்டு
விட்டு மழை பெய்தது. இதனால், திருச்சி சாலை தெரசா கார்னர், கரூர் அரசு
மருத்துவமனை பழைய சாலை, ஜவஹர் பஜார், கோவை சாலை ஆகிய இட ங்களில் மழை
நீர் சாலையில் ஓடியது. அப்போது, வேலை முடிந்து வீடுகளுக்கு
திரும்பியவர்கள், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டனர்.
மேலும், கரூர்
பழைய அரசு மருத்துவமனை சாலையில் உள்ள, மாநகராட்சி பசுபதீஸ்வரா
பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில், போதிய வடிகால் வசதி இல்லாததால்
மழைநீர் தேங்கி நின்றது. இதனால், நேற்று காலை பள்ளிக்கு வந்த மாணவியர்,
மழைநீரில் நடந்தபடி, வகுப்புக்கு சென்றனர்.
கரூர் மாவட்டத்தில்
நேற்று காலை, 8:00 மணி வரை கடந்த, 24 மணி நேரத்தில் பெய்த மழையளவு விபரம்
(மி.மீ.,) கரூர், 37, அரவக்குறிச்சி, 15, அணைப்பாளையம், 15.20,
க.பரமத்தி, 9, குளித்தலை, 11, தோகைமலை, 10, கிருஷ்ணராயபுரம், 17,
மாயனுார், 16, பஞ்சப்பட்டி, 41, கடவூர், 17, பாலவிடுதி, 20,
மயிலம்பட்டி, 7 என மாவட்டம் முழுவதும், 215.20 மி.மீ., மழை பெய்தது.
சராசரியாக, 17.93 மி.மீ., மழை பதிவானது.
* மாயனுார் கதவணைக்கு
நேற்று முன்தினம் காலை, தண்ணீர் வரத்து வினாடிக்கு, 5,695 கன அடியாக
இருந்தது. நேற்று காலை, 6:00 மணி நிலவரப்படி தண்ணீர் வரத்து
வினாடிக்கு, 2,490 கன அடியாக குறைந்தது. அதில், டெல்டா பாசன பகுதிக்கு
சம்பா சாகுபடிக்காக வினாடிக்கு, 2,160 கன அடி தண்ணீர் காவிரியாற்றில்
திறக்கப்பட்டது. மேலும், கீழ் கட்டளை வாய்க்கால், தென்கரை
வாய்க்கால், கிருஷ்ணராயபுரம் பாசன வாய்க்காலில், 450 கன அடி தண்ணீர்
திறக்கப்பட்டது.
* கரூர், புலியூர், வெண்ணைமலை, தொழிற்பேட்டை,
கொளந்தானுார், வெங்கமேடு, திருமாநிலையூர், திருகாம்புலியூர்,
தான்தோன்றிமலை, அரசு காலனி, காந்தி கிராமம், ராமானுார்,
சுக்காலியூர், செல்லாண்டிபாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், குளிர்ந்த
காற்றுடன் கூடிய, மழை நேற்று மாலை விட்டு விட்டு பெய்தது.
அரவக்குறிச்சியில் மழை
நேற்று
மாலை 4:00 முதல் 5:00 மணி வரை அரவக்குறிச்சியில் கன மழை பெய்தது.
இதனால்தாழ்வான பகுதிகளில், மழை நீருடன் கழிவு நீரும் கலந்து
சாலைகளில் தேங்கியதால் பொதுமக்கள் மற்றும் குடியிருப்பு வாசிகள்
அவதியுற்றனர். அரவக்குறிச்சி ஒன்றியத்தின், 20 ஊராட்சி
பகுதியிலும் பரவலாக மழை கொட்டியது. இதனால் விவசாய கிணறுகள்,
வீடுகளில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் நீர்மட்டம் உயரும் நிலை
ஏற்பட்டுள்ளது.