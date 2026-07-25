/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ இந்திய பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:19 AM
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கரூர்:இந்திய
பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு, கரூர் மாவட்ட கிளை சார்பில், மாவட்ட
தலைவர் ராஜா தலைமையில், கரூர் தலைமை தபால் நிலையம் முன், ஆர்ப்பாட்டம்
நடந்தது.
அதில், கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டப்பிரிவு, 23 (2)ல்,
திருத்தம் செய்ய வேண்டும், சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கான தேர்ச்சி
மதிப்பெண்ணை குறைக்க வேண்டும், நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும்,
மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்
உள்ளிட்ட, பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
ஆர்ப்பாட்டத்தில்,
மாநில செயலாளர் ஜெயராஜ், மாவட்ட செயலாளர்கள் அமுதன், ஆரோக்கிய பிரேம்
குமார், பொருளாளர் தமிழரசி உள்பட, பலர் பங்கேற்றனர்.