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க.பரமத்தி பஞ்., யூனியனில் வளர்ச்சி பணிகள் ஆய்வு

க.பரமத்தி பஞ்., யூனியனில் வளர்ச்சி பணிகள் ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:44 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:44 AM

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கரூர்:க.பரமத்தி பஞ்சாயத்து யூனியன் பகுதியில், வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளை கலெக்டர் முத்துக்குமரன் ஆய்வு செய்தார்.

க.பரமத்தி பஞ்., யூனியன் விஸ்வநாதபுரி, பவித்திரம், புன்னம், முன்னுார், தென்னிலை கிழக்கு ஆகிய கிராம பஞ்சாயத்து பகுதிகளில், 64.10 லட்ச ரூபாய் மதிப்பில், ஆறு புதிய வளர்ச்சி திட்டப்பணிகள் நடந்து வருகிறது. அந்த பணிகளை, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் ஆய்வு செய்தார். அப் போது, பணிகளை விரைவாக முடித்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு விட வேண்டும் என, அதிகாரிகளுக்கு, கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.

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