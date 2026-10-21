சர்வதேச பெண் விவசாயிகள் தினம்

ADDED : அக் 21, 2026 06:07 AM
கரூர்:கரூர்
அருகே, மண்மங்கலம் பண்டுதகாரன்புதுாரில் கால்நடை மருத்துவ
பல்கலை பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் சார்பில், சர்வதேச பெண்
விவசாயிகள் தின விழா நடந்தது.
இதில், வேளாண் இணை இயக்குனர் மல்லிகா
தலைமை வகித்தார். வேளாண்மை துணை இயக்குனர் சாவித்ரி, ''பெண் விவசாயி,
விதை விதைப்பதில் தொடங்கி, பயிர்களை பராமரித்து, அறுவடை செய்து,
உலகின் உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்வதில் பெண் விவசாயிகளின் அதிக பங்கு
உள்ளது,'' என்பது குறித்து பேசினார். வேளாண்மை துணை இயக்குனர்
(வேளாண் வணிகம்) புனிதா, விவசாயிகளின் விளைபொருட்களுக்கு முறையான
விலை கிடைக்க செய்யவும், சந்தைப்படுத்தல் வசதிகளை மேம்படுத்தல்
பற்றி கூறினார். மேலும், மண்பரிசோதனை, விவசாய அடையாள எண், வேளாண்
தொழில் நுட்பங்கள் குறித்து பேசினர். நிகழ்ச்சியில், வேளாண்
அலுவலர்கள் ரசிகப்பிரியா உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.