மாயனுார் கதவணையில் ஜிலேபி ரக மீனுக்கு கிராக்கி

ADDED : நவ 09, 2026 06:25 AM
கரூர்:மாயனுார் கதவணையில், ஜிலேபி ரக மீனுக்கு நேற்று கிராக்கி ஏற்பட்டது.
கரூர்
மாவட்டம், மாயனுாரில் காவிரியாற்றின் குறுக்கே, 1.5 டி.எம்.சி.,
தண்ணீர் தேக்கி வைக்கும் வகையில், கதவணை கட்டப்பட்டுள்ளது. அதில்,
25க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் பரிசல் மூலம் சென்று, மீன்களை பிடித்து
விற்பனை செய்கின்றனர்.
கரூர் மாவட்டம், மட்டுமின்றி, திருச்சி
மாவட்டம், காட்டுபுத்துார் மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனுார்
பகுதிளை சேர்ந்த பொதுமக்கள், கதவணை சாலை மூலம், மாயனுாருக்கு சென்று,
நாள்தோறும் மீன்களை வாங்கி செல்கின்றனர். நேற்று, தீபாவளி
பண்டிகையையொட்டி பொதுமக்கள் கார், டூவீலரில் மீன்களை வாங்கி
செல்ல, மாயனுாரில் குவிந்தனர். இதனால், மீன் வகைகளுக்கு கிராக்கி
ஏற்பட்டது.
குறிப்பாக, அதிக சுவை கொண்ட ஜிலேபி ரக மீனுக்கு செம
கிராக்கி இருந்தது. இதனால், வழக்கமான நாட்களில் ஒரு கிலோ, 80
ரூபாய்க்கு விற்ற ஜிலேபி ரக மீன் நேற்று, 120 ரூபாய் வரை விற்றது. அதே
போல், பாறை, கெளுத்தி, ரோகு, டேம் வஜ்ரம் உள்ளிட்ட, பல்வேறு மீன்
வகைகளும் ஒரு கிலோ, 100 ரூபாய் முதல், 150 ரூபாய் வரை விற்றது.