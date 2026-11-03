தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ மல்லிகை பூ கிலோ ரூ.450க்கு விற்பனை

மல்லிகை பூ கிலோ ரூ.450க்கு விற்பனை

மல்லிகை பூ கிலோ ரூ.450க்கு விற்பனை

UPDATED : நவ 03, 2026 07:02 AM

ADDED : நவ 03, 2026 05:53 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 03, 2026 07:02 AM ADDED : நவ 03, 2026 05:53 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கிருஷ்ணராயபுரம்: கிருஷ்ணராயபுரம் பகுதியில் மல்லிகை பூக்கள் கிலோ, 450 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகி-றது.

கிருஷ்ணராயபுரம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட மகி-ளிப்பட்டி, உடையந்தோட்டம், செக்கணம், எழுதி-யாம்பட்டி, மாயனுார், காட்டூர், சேங்கல் ஆகிய பகுதிகளில் விவசாயிகள் பூக்கள் சாகுபடி செய்-துள்ளனர். விரிச்சிப்பூக்கள், சின்னரோஜா, மல்-லிகை, செண்டுமல்லி ஆகியவை சாகுபடி செய்-யப்படுகிறது. கிணற்று நீர் பாசன முறையில் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படுகிறது. செடிகளில் பூக்கும் பூக்களை, கூலி தொழிலாளர்களை கொண்டு

பறிக்கப்படுகிறது.

பின்னர் பூக்கள் கரூர், திருச்சி, குளித்தலை, முசிறி ஆகிய பகுதிகளில் செயல்படும் பூ மார்க்-கெட்டுகளுக்கு கொண்டு சென்று விற்கப்படுகி-றது. சின்ன ரோஜா கிலோ, 120 ரூபாய், செண்டு-மல்லி கிலோ, 50 ரூபாய், மல்லிகை கிலோ, 450 ரூபாய், விரிச்சிப்பூக்கள் கிலோ, 80 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us