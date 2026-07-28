/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ கிருஷ்ணராயபுரத்தில் மல்லிகை கிலோ ரூ.400க்கு விற்பனை
கிருஷ்ணராயபுரத்தில் மல்லிகை கிலோ ரூ.400க்கு விற்பனை
கிருஷ்ணராயபுரத்தில் மல்லிகை கிலோ ரூ.400க்கு விற்பனை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:08 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்; கிருஷ்ணராயபுரம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட மகி-ளிப்பட்டி, உடையந்தோட்டம், காட்டூர், செக்-கணம், எழுதியாம்பட்டி, சேங்கல் பகுதிகளில் விவசாயிகள் பூக்கள் சாகுபடி செய்துள்ளனர். இதில் விரிச்சிப்பூக்கள், செண்டுமல்லி, மல்-லிகை ஆகியவை அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்-பட்டுள்ளது.
விவசாயிகள் பூக்களை பறித்து கரூர், திருச்சி, குளித்தலை, முசிறி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள மார்க்கெட்டுகளில் விற்பனை செய்கின்-றனர். இதில் நேற்று விரிச்சிப்பூக்கள் கிலோ, 80 ரூபாய், செண்டுமல்லி பூக்கள், 40, மல்லிகை, 400, சின்னரோஜா, 120 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்-பட்டது.