/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மோசமான நிலையில் கந்தன்குடி கிராம சாலை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:05 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கந்தன்குடி சாலை மோசமாக இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
கிருஷ்ணராயபுரம் அடுத்த சிவாயம் பஞ்சாயத்து, கந்தன்குடி பகுதியில் இருந்து சிவாயம்- அய்யர்மலை பிரிவு வரை தார் சாலை செல்கிறது. தற்போது சாலையின் பல இடங்களில் கற்கள் பெயர்ந்து மேடு, பள்ளமாக மாறி விட்டது.மேலும் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு, சாலை குறுகிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. சாலை வழியாக வாகன ஓட்டிகள் செல்லும் போது அவதிப்படுகின்றனர்.எனவே, மோசமான நிலையில் உள்ள தார் சாலையை புதுப்பிக்க, பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.