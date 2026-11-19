கார்த்திகை மாத தொடக்கம்: மாலை அணிந்த ஐயப்ப பக்தர்கள்
கார்த்திகை மாத தொடக்கம்: மாலை அணிந்த ஐயப்ப பக்தர்கள்
ADDED : நவ 18, 2026 07:18 AM
கரூர்:கார்த்திகை மாதம் தொடங்கியதால், கரூரில் ஐயப்ப பக்தர்கள் நேற்று மாலை அணிந்து கொண்டனர்.
கேரள மாநிலம், சபரிமலையில்
மகர விளக்கு மற்றும் மண்டல பூஜைக்காக, நேற்று முன்தினம் நடை
திறக்கப்பட்டது. வரும் ஜன., 20 வரை, 62 நாட்கள் சபரிமலையில் பூஜை
நடைபெறும். மகர ஜோதி தரிசனம் வரும் ஜன., 14ல் நடைபெறும் என
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, நேற்று கார்த்திகை மாதம்
துவங்கிய நிலையில், 48 நாட்கள் விரதம் இருந்து, சபரி மலைக்கு செல்லும்
பக்தர்கள், மாலை அணி ந்தனர்.
கரூர் ஐயப்பன் சுவாமி கோவிலில், நேற்று
அதிகாலை ஐயப்பனுக்கு சிறப்பு அபி ேஷகம் நடந்த பின், தீபாராதனை
காட்டப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து, விரதம் தொடங்கிய பக்தர்கள் மாலை
அணிந்து கொண்டனர். அதேபோல், வெண்ணைமலை ஐயப்பன் கோவில்,
கருப்பத்துார் ஐயப்பன் கோவில், காந்தி கிராமம் ஐயப்பன் கோவில்களிலும்,
பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு செல்ல, நேற்று மாலை அணிந்து, விரதத்தை
தொடங்கினர்.
* கருப்பத்துார் நெடுஞ்சாலை அருகே ஐயப்பன் கோவில்
உள்ளது. கார்த்திகை மாத பிறப்பை முன்னிட்டு நேற்று காலை, 6:00 மணி முதல்
பக்தர்கள் காவிரி ஆற்றில் குளித்து விட்டு, கோவில் அர்ச்சகரிடம் மாலை
அணிந்து ஐயப்பனை வழிபட்டு விரதம் இருக்க தொடங்கினர். பஞ்சப்பட்டி,
தோகைமலை, கொசூர், முத்தம்பட்டி, கழுகூர், புனவாசிப்பட்டி,
அந்தரப்பட்டி, கிருஷ்ணராயபுரம், சேங்கல், பழைய ஜெயங்கொண்டம்,
லட்சுமணம்பட்டி, மாயனுார், கள்ளப்பள்ளி, லாலாப்பேட்டை,
பிள்ளபாளையம், பூவாம்பாடி, சிவாயம், பாப்பகாப்பட்டி,
மலையாண்டிப்பட்டி பகுதிகளில் இருந்து, 700க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள்
ஐயப்பனை வழிபட்டனர்.